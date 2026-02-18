Agenda Cultural para los próximos días.

Recordá que, para más información sobre cada evento, podés chequear nuestra web:

http://quilmes.gov.ar/agenda/

🗓️ MIERCOLES

20h Nadie va escuchar tus gritos

📽️🎉 Espacio INCAA

📍 Mitre 721

🗓️ JUEVES

18h Ciclo de cine en Centro Cultural y Biblioteca IAPI: Moana

📽️🎉 Centro Cultural y Biblioteca IAPI

📍 Los Andes 4375, IAPI, Bernal O.

18h The storm: El secreto del gran barco

📽️🎉 Espacio INCAA

📍 Mitre 721

20h La virgen de la tosquera

📽️🎉 Espacio INCAA

📍 Mitre 721

🗓️ VIERNES

18h "Peña Folk"

💃🏼🎉 Museo del Transporte

📍 Laprida 2200, Quilmes O.

20h "Noche de tango”

Con los grandes éxitos de la música ciudadana. (danza, musica).

🎉 Teatro Municipal

📍 Mitre 721, Quilmes

🗓️ SÁBADO

19h Quilmes regenerativo, Planta mi Ciudad

🌿🍃 CPA Leonardo Favio

📍 Chacabuco 600, Bernal

20h "No problema"

Nunca un problema fue tan divertido de resolver (Teatro, comedia).

🎉 Teatro Municipal

📍 Mitre 721, Quilmes