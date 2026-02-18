Agenda Cultural para los próximos días.
Recordá que, para más información sobre cada evento, podés chequear nuestra web:
http://quilmes.gov.ar/agenda/
🗓️ MIERCOLES
20h Nadie va escuchar tus gritos
📽️🎉 Espacio INCAA
📍 Mitre 721
🗓️ JUEVES
18h Ciclo de cine en Centro Cultural y Biblioteca IAPI: Moana
📽️🎉 Centro Cultural y Biblioteca IAPI
📍 Los Andes 4375, IAPI, Bernal O.
18h The storm: El secreto del gran barco
📽️🎉 Espacio INCAA
📍 Mitre 721
20h La virgen de la tosquera
📽️🎉 Espacio INCAA
📍 Mitre 721
🗓️ VIERNES
18h "Peña Folk"
💃🏼🎉 Museo del Transporte
📍 Laprida 2200, Quilmes O.
20h "Noche de tango”
Con los grandes éxitos de la música ciudadana. (danza, musica).
🎉 Teatro Municipal
📍 Mitre 721, Quilmes
🗓️ SÁBADO
19h Quilmes regenerativo, Planta mi Ciudad
🌿🍃 CPA Leonardo Favio
📍 Chacabuco 600, Bernal
20h "No problema"
Nunca un problema fue tan divertido de resolver (Teatro, comedia).
🎉 Teatro Municipal
📍 Mitre 721, Quilmes