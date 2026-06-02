Se realizará en junio, en el Campus Villa Domínico.

El miércoles 10 de junio se desarrollará la primera edición del año de la Jornada de Puertas Abiertas que organiza la Secretaría Académica de la UTN Avellaneda, actividad dirigida a estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias de la región.

La propuesta incluye una visita al Campus Villa Domínico (av. Ramón Franco 5050) y la recorrida por las instalaciones con el objetivo de que los grupos participantes puedan conocer la oferta académica que la Facultad brinda entre carreras de Ingeniería, Tecnicaturas Universitarias, formación docente y cursos de capacitación.

A lo largo del encuentro se realizarán charlas informativas y actividades prácticas en aulas y laboratorios. Además, habrá espacios institucionales de las distintas áreas y Secretarías de la UTN Avellaneda.