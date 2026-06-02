Con juegos, sorteos y actividades para toda la familia, la propuesta busca fortalecer los vínculos comunitarios a través de una de las pasiones que une a chicos y grandes: completar el álbum de figuritas.

El próximo domingo 7 de junio desde las 15 horas, el Club Los Rojos de Gerli realizará una jornada abierta y gratuita de intercambio de figuritas bajo la consigna "El álbum lo llenamos en comunidad", una iniciativa pensada para que niños, niñas, jóvenes y familias puedan encontrarse, compartir y disfrutar de una tarde recreativa en el club.

La actividad tendrá lugar en la sede del club, ubicada en Lucena 971, Gerli, y contará con espacios para intercambiar figuritas, juegos, sorteos y distintas propuestas recreativas para los asistentes.

Desde la institución destacaron que la iniciativa busca recuperar el valor de los encuentros presenciales y el rol de los clubes de barrio como espacios de integración y construcción comunitaria.

"En tiempos donde muchas veces predominan las pantallas y el individualismo, queremos que el club vuelva a ser ese lugar donde los chicos y las chicas se encuentran, juegan, comparten y generan nuevas amistades. Completar un álbum puede parecer algo simple, pero también es una excusa para construir comunidad", señalaron desde la organización.

Además, quienes se inscriban previamente a través del formulario disponible - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuCAegzaT64FwHVF4gY3_uy-4wBLpimeZy-Vet4kT5R1E_xQ/viewform?usp=sharing&ouid=110898542658411503414 - en las redes sociales del club recibirán un paquete de figuritas de regalo. La convocatoria está abierta a toda la comunidad y no requiere más que llevar las figuritas repetidas y ganas de compartir una tarde en familia.