Avanza una obra de renovación del pavimento en la calle 143 desde la avenida Bemberg hasta la 57. Es financiada por la Municipalidad de Berazategui e impulsada por el intendente Carlos Balor, para beneficio de los vecinos.

"Estamos realizando una obra de bacheo. Una vez que terminemos con el trabajo de saneamiento, continuaremos con el reencarpetado de las cuadras. Es una obra gestionada por la Municipalidad", explicó Norberto Iriarte, integrante de la Secretaría de Obras Públicas.

En tanto, se informó que comenzó una nueva obra de pavimentación en Berazategui, en la calle El Pasaje (114 Bis entre Av. Varela y 1), del barrio Agustín Ramírez.

"Esta obra fue pedida por los vecinos. Cerca de 50 familias se verán beneficiadas, así como el resto de la comunidad de la zona", afirmó el arquitecto Ezequiel Santiago, director Gral. de Obras Municipales y Vialidad Urbana.

Y explicó: "Estamos haciendo el movimiento de suelo, el desmonte y el suelo-cal para posteriormente preparar la base y colocar la carpeta asfáltica. Éste era un pasaje, pero después de la obra podrá haber tránsito vehicular. Estos trabajos fueron proyectados por el Dr. Juan José Mussi y hoy, con la gestión de Carlos Balor, se están llevando a cabo con inversión municipal. Los vecinos están contentos".

Por su parte, Sergio Fernández, vecino del barrio, expresó: "Estamos contentos con esta obra de pavimentación. Con los vecinos y vecinas se la solicitamos al intendente Carlos Balor. Va a permitir que entren transportes y que los vecinos puedan circular mejor. Estamos muy agradecidos". Asimismo, el vecino Sergio Gabriel Insaurralde agregó: "En las calles 114 A y B también hubo obras hace poco. Se hizo limpieza de cloacas y entubado, para evitar el anegamiento del agua de lluvia, así como colocación de luminarias".

Para conocer más obras que avanzan en el distrito, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/obrasygestion.