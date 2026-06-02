El Municipio de Quilmes informa que el domingo 7, desde las 12, en el Centro de Jubilados y Pensionados de Ezpeleta, en Mitre 4961, y en el marco del 360° aniversario de Quilmes, llega Peña 360, una propuesta para el encuentro de las y los vecinos en los barrios de la ciudad y compartir música, danza y cultura popular.

La jornada celebra las tradiciones y pone en valor a agrupaciones folclóricas, ballets y músicas de nuestra comunidad, y la entrada es libre y gratuita.

La actividad contará con la participación musical de Los Espeches, Ariel Noguera y Tramados; la danza con la Agrupación Folklórica De Vuelta Al Pago, la Agrupación Folklórica Ñande Retá, el Grupo de Danzas Ayres Jujeños y el Ballet Lágrimas de mi Tierra (Danza). Además, habrá tandas de baile, micrófono abierto para cantoras y cantores, y buffet a precios populares.