La paciencia de los residentes de las inmediaciones de la Plaza Maier ha llegado a su límite. Tras una serie de violentos episodios bajo la modalidad de "entraderas" y robos en grupo, una delegación de vecinos mantuvo una reunión clave con el titular de la Seccional 2° de Bernal, el comisario Rafael Maidana, para exigir soluciones inmediatas y presencia policial efectiva en el territorio.

El foco del conflicto: Bandas juveniles y "entraderas"

El principal motivo de alarma que los vecinos trasladaron a la autoridad policial es el accionar coordinado de bandas integradas por menores de edad. Según los testimonios recolectados durante el encuentro, estos grupos —compuestos generalmente por unos cinco individuos— actúan con total impunidad tanto en atracos en la vía pública como en el abordaje de viviendas durante el ingreso o egreso de vehículos.

Esta modalidad de "entradera" ha generado un clima de zozobra constante en las familias de la zona, quienes denuncian que la vigilancia actual es a todas luces insuficiente para disuadir a los delincuentes.

Durante el encuentro, se hizo entrega de un petitorio detallado con los puntos críticos de seguridad que afectan al barrio, documento que es una copia fiel del presentado días atrás ante la Secretaría de Seguridad.

Si bien el comisario Maidana se comprometió a analizar los puntos del escrito y a intentar optimizar los recursos disponibles para reforzar el cuadrante, la comunidad se mantiene en estado de alerta. El sentimiento de desprotección es compartido por otros grupos de residentes de Bernal, quienes también se están organizando para unificar el pedido de seguridad en toda la localidad.

"No queremos más promesas, queremos ver los patrulleros en la calle de forma efectiva", advirtieron los damnificados al cierre de la reunión. Los vecinos aseguraron que continuarán movilizados y no descartan nuevas acciones de visibilización si las medidas de prevención no se materializan de manera inmediata en el territorio.

Asimismo, Laura, una vecina, detalló que "no queremos ningùn olor polìtico ni banderìas partidarias, que ningún cercano o referente de la polìtica use este justo reclamo como su bandera. De ser así, los propios vecinos, y le vamos a pedir ayuda a los medios, vamos a escracharlos, porque con estas cosas no se juega ni se hace campaña".