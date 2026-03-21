En el marco de su Asamblea Anual Ordinaria, la institución de la calle Joaquín V. González renovó autoridades y aprobó la Memoria y Balance del último ejercicio. La nueva conducción ya trabaja en los homenajes para el próximo 2 de abril.

El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Quilmes llevó a cabo su asamblea anual para la renovación de su Comisión Directiva. Durante la jornada, que contó con una importante participación de los socios, se realizó la elección de las autoridades de la asamblea y se puso a consideración la Memoria y Balance del ejercicio anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

El momento clave del encuentro fue la elección de la nueva conducción, donde se definió que Miguel Cerutti asuma la presidencia de la institución. Tras su proclamación, el flamante titular destacó la solidez de la entidad y aseguró que su gestión mantendrá la línea de trabajo que se viene desarrollando con el fin de profundizar el crecimiento institucional.

"Quiero que estemos más juntos que nunca. Ayuden al Centro", expresó Cerutti en un emotivo llamado a la unidad de los excombatientes quilmeños. Además, subrayó el orgullo por la infraestructura local al afirmar que el distrito cuenta con "el mejor Centro de la zona sur".

Rumbo al 2 de abril

Sin escalas, la nueva comisión directiva ya inició la planificación de las actividades conmemorativas por un nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas. Desde la institución señalaron que se están coordinando los actos oficiales y homenajes para los días 1 y 2 de abril en distintos puntos de la ciudad.