La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ordenó frenar las obras que la empresa Global Urbanization Group está realizando en la costa de Berazategui, haciendo lugar a una medida cautelar solicitada por el Foro del Rio de la Plata, Biodiversidad Hudson y Preservando Hudson y dejando sin efecto una sentencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quilmes, a cargo de Hugo Jorge Guarnieri. El máximo tribunal consideró que existen elementos suficientes para presumir "un daño ambiental grave e irreversible".

En mayo de 2025, las organizaciones Foro regional en defensa del Río de la Plata, la salud y el medio ambiente, Biodiversidad Hudson y Preservando Hudson, se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de PBA para solicitar que declaren inconstitucional la Ordenanza N°6552/24, donde se autorizó el cambio en la zonificación para habilitar el emplazamiento del Distrito Eco Urbano Norte. El objetivo era que tierras de la costa (linderas a Quilmes), pasen de ser Reserva Ambiental Ribereña, a una categoría sin protección ambiental para ser urbanizada; sin embargo, el Ministerio de Ambiente de la Provincia no la convalidó por su marcada regresión en la protección ambiental por lo que la misma no entró en vigor.

Por su parte, la empresa Global Urbanization Group, a cargo de los empresarios Gabriel Andrés Sussman y Jorge Hernán Yacoub, no conforme con la respuesta de las autoridades, acudió al juez Hugo Jorge Guarnieri, para que le autorice comenzar con las obras, “a efectos de la preparación del inmueble en miras al desarrollo urbanístico reflejado en la OM 6552/24”.

En un fallo insólito, dentro de un expediente reservado (es decir, de acceso prohibido al público), Guarnieri autorizó las obras, que comenzaron en enero de este año, sin permisos ambientales ni fiscalizaciones de autoridades pertinentes.

La Suprema Corte de Justicia provincial, alertada de la situación, le puso un límite a la empresa, a Guarnieri y al Municipio de Berazategui: ordenó frenar las obras, dejó sin efecto la sentencia del juez, le quitó de su órbita el expediente reservado donde autorizó los trabajos e hizo lugar a la medida cautelar solicitada por las organizaciones, por lo que la Ordenanza 6552/24 carece de validez hasta tanto se pronuncie la Suprema Corte en la sentencia definitiva.

Los ambientalistas contaron que "en estos tres meses en que la empresa trabajó de forma ilegal en el predio, se perdió una gran porción de valioso ecosistema costero, zona de humedales y bosque nativo protegido".

"Solamente el Juez Guarnieri de Quilmes parece no notar las irregularidades que las empresas privadas y el Municipio de Berazategui cometen en la Costa, poniendo en riesgo la integridad de un ecosistema de gran valor, que protege a los berazateguenses de inundaciones y filtran el agua de las napas de donde toman agua", agregaron.