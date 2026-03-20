El Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud ha iniciado la licitación pública para la obra de dragado, adecuación y mantenimiento, una intervención estratégica avalada por los organismos de control de la Provincia de Buenos Aires. Esta obra busca optimizar la navegabilidad y responder a la tendencia global de buques de mayor calado, consolidando al puerto como un nodo logístico fundamental para el comercio exterior y la producción bonaerense.

Bajo la gestión de Mónica Litza, el proyecto se plantea no como una acción aislada, sino como una política de Estado sostenida para combatir la sedimentación natural y garantizar la competitividad a largo plazo. El proceso prioriza la transparencia institucional y la agilidad operativa, con el objetivo de atraer inversiones y brindar previsibilidad estructural a toda la cadena exportadora de la región.