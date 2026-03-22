El anuncio, encabezado por la titular del puerto, Mónica Litza, contó con la participación de la Ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; la Jefa de Gabinete de Avellaneda, Magdalena Sierra, y autoridades del sector portuario y logístico.

En un paso estratégico hacia la modernización y la equidad institucional, el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud anunció la creación formal de su Área de Género, Diversidad e Inclusión. El anuncio fue encabezado por la presidenta del Consorcio, Mónica Litza, quien destacó que este avance otorga jerarquía institucional a las políticas de igualdad que se vienen desarrollando en la entidad.

El evento de presentación contó con el respaldo de la Ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; la Jefa de Gabinete de Avellaneda, Magdalena Sierra, y autoridades del sector productivo.

Con la formalización de esta nueva área, el Puerto de Dock Sud busca garantizar que las acciones de integración sean sostenidas en el tiempo y dejen de depender de esfuerzos aislados, convirtiéndose en un pilar de la estructura organizativa.

"Entendemos que el desarrollo de un puerto moderno no se mide solo en toneladas, sino en su capacidad de representar a la sociedad de la que forma parte", expresó Mónica Litza, titular del CGPDS.

Al jerarquizar el trabajo de las mujeres y diversidades, el puerto potencia su capital humano y mejora su eficiencia operativa. Con esta iniciativa, el Puerto de Dock Sud reafirma su compromiso de ser un actor clave no solo en el desarrollo económico, sino también en la transformación social de la comunidad de Avellaneda y la provincia.