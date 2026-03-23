Gala "Mujeres Líderes en Acción".
- Categoría: Muestra "MUJERES".
- Lugar: Exposición en el hall de entrada del Teatro Municipal de Quilmes, Mitre 721.
- Fecha y hora: 30 de marzo, 19:00 hs.
- Curadora de la muestra: María Rizzo.
- Mujeres distinguidas:
1. Susana Stazzone
2. Clara Dalla Via
3. Haydee Godoy
4. Alicia Valdivia
5. Graciela Ciampini
6. Mirta Islaz
7. Silvana Prieto
8. María Laura Funes
9. María Isabel Riadigos
10. María Encarnación Nicolás
11. Valeria Pustizzi
12. Adelaida Olmedo.
