Norberto "Gaucho" Llamas volverá a ser el presidente del Centro Tradicionalista El Fortín Quilmes a partir del próximo 21 de diciembre, una institución emblemática en la región.

Este domingo la entidad llevó adelante una celebración de despedida de la comisión directiva que se despide.

Con más de 34 años de experiencia en el tradicionalismo, Llamas buscará recuperar el esplendor de la institución y promover la cultura gauchesca en Quilmes.

Norberto "Gaucho" Llamas ha sido presidente del Centro Tradicionalista El Fortín Quilmes en varias ocasiones. Recientemente, asumió la presidencia por una nueva etapa, luego de 12 años, con el objetivo de recuperar el esplendor de la institución y promover la cultura gauchesca en Quilmes. ¹ ² ³

Llamas ha sido presidente de la institución en cuatro oportunidades, y es considerado uno de los tradicionalistas más representativos de la Provincia de Buenos Aires.

Logros y Reconocimientos

- Reconocido por su contribución al tradicionalismo en Quilmes

- Presidente del Fortín Quilmes en varias ocasiones

- Impulsor de eventos culturales y gauchescos en la región

Planes Futuros

- Poner en valor el predio de la institución y mejorar sus instalaciones

- Organizar eventos culturales y recreativos para la comunidad

- Seguir promoviendo la cultura gauchesca y el tradicionalismo en Quilmes

El Fortín Quilmes es un lugar emblemático en la región, conocido por su compromiso con la cultura gauchesca y el tradicionalismo. Con Llamas al mando, se espera que la institución siga creciendo y promoviendo la rica herencia cultural de Quilmes.