El intendente de Berazategui, Carlos Balor, recorrió las obras de renovación del espacio público que se desarrollan en la Avenida 7 entre Av. Vergara y calle 131. El avance actual de estos trabajos, realizados con financiamiento municipal, es del 85%.

"Seguimos recorriendo obras que teníamos planificadas con el Dr. Juan José Mussi. En este caso, son trabajos de tratamiento del espacio público prontos a finalizar. Seguimos con todo lo que él tenía proyectado y vamos por más crecimiento para Berazategui", informó Balor.

La obra comprende la reconstrucción de veredas de los frentes de las viviendas y caminos internos; además de la colocación de luminarias y rampas. También se construyó un sector de juegos infantiles y aparatos de gimnasia; y se reforestará la zona con distintos ejemplares de plantas y árboles. Estos trabajos permiten revalorizar el espacio público y mejorar la accesibilidad para los vecinos y vecinas.

Maximiliano Cabrera del Puerto, comerciante, comentó: "Esta obra es muy importante porque va a beneficiar mucho a los vecinos de la zona y va a aumentar la concurrencia, ya que es un espacio familiar. Quedó muy lindo y lo vamos disfrutar mucho. Berazategui siempre se caracterizó por invertir en obra pública: es uno de los municipios más lindos de la zona sur; es un municipio muy cuidado y siempre va por más, mejorando, sumando cosas. Mussi dejó un muy buen equipo de colaboradores que van a seguir correctamente su mismo lineamiento".