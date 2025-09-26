El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió una vez màs la situación por la que atraviesan las Pymes, y dio detalles del último análisis técnico del Observatorio IPA.

Rosato señaló que la confirmación de la crisis de la economía real valida las advertencias realizadas meses atrás por los industriales Pymes.

Asimismo, alertó que la continuidad de un plan que excluye al sector productivo “asfixiará a las fábricas nacionales, ante un incremento desquiciado de las importaciones y una suba de los costos de la producción local”.

En empresario Pyme cuestionó la política oficial: “El gobierno aísla a la industria con costos altísimos, tasas inalcanzables e importaciones indiscriminadas. Nos sacaron subsidios, pagamos la electricidad con recargos del 200% y al campo le dan beneficios extraordinarios”.

Y recordó que la Casa Rosada desestimó un proyecto para incentivar la inversión de Pymes industriales, que les hubiera dado acceso a beneficios similares a los del RIGI.