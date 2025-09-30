Otro avance se dio hace minutos en la investigación del "Triple Crimen de Florencio Varela" con el hallazgo en la ribera quilmeña del vehículo que habría sido utilizado en el secuestro y posterior homicidio de las víctimas.

El auto, que era manejado por Lázaro Victor Sotacuro, el quinto detenido en la causa, fue encontrado esta mañana sobre la avenida Cervantes, cerca de la avenida Italia y a metros del Club Náutico de Quilmes. La ubicación del vehículo, a pocos kilómetros de la escena del crimen, resulta crucial para la pesquisa.

El hallazgo se produce horas después de la detención de la séptima sospechosa: Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro. La mujer de 30 años, según la investigación, viajaba en el asiento de acompañante del mismo vehículo la noche en que se cometió el triple homicidio.

El vehículo encontrado será sometido a pericias exhaustivas en busca de pruebas que vinculen de manera definitiva a Sotacuro e Ibáñez con el crimen.