La diputada provincial Mayra Mendoza se encuentra en Niteroi, Brasil, gestionando fondos para las obras hídricas necesarias en los arroyos San Francisco-Las Piedras, que involucra a varios municipios del conurbano bonaerense.

Objetivo: financiar el Plan Hídrico Social y Ambiental

Mendoza busca financiamiento para el Plan Hídrico, Social y Ambiental en la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras, que afecta a millones de personas. “Vinimos a contar nuestra experiencia de gestión y a explicar la necesidad del financiamiento para una demanda histórica del conurbano bonaerense”, afirmó.

Reuniones y actividades

Mendoza participó de un encuentro organizado por la Red Mercociudades y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y mantuvo reuniones con autoridades locales, incluyendo al prefecto de Niteroi, Rodrigo Neves. También visitó un espacio educativo y se reunió con el Secretario de Educación local.

Próximos pasos

Mendoza tiene prevista una reunión con integrantes del Partido de los Trabajadores (PT) para intercambiar visiones sobre agenda y contexto regional. La diputada busca fortalecer vínculos políticos bilaterales y gestionar financiamiento para las obras hídricas.