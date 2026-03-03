Así lo anunció la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, en la apertura del 144 periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Acto que se desarrolló en la Casa de las Culturas, donde puso en relevancia el Plan Bianual 2025/27, los compromisos y ejes de gestión y la unidad política del Peronismo.

Luego de agradecerle a la intendenta en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, que estuvo presente en el acto, “por la confianza y por enseñarnos a gestionar con el corazón, a tomar decisiones desde la empatía, y sobre todo desde el coraje”, Mieri aseguró: “Hace tiempo que venimos saldando deudas históricas en el distrito. Desde el primer día, consolidamos un plan de gobierno basado en compromisos de gestión: proyectos con objetivos claros y medibles”. Y agregó que, tras un Estado municipal ausente, a partir de diciembre de 2019 y en seis años de gobierno “los resultados están a la vista de todos. No fue magia. Fue un proceso sostenido, de cara a la gente”.

En referencia al Plan Bianual, sostuvo que “la decisión del Gobierno Nacional de paralizar la obra pública tuvo un impacto real sobre proyectos vitales”, pero afirmó: “La mayoría de las obras que conforman el Plan Bianual se harán realidad con fondos 100% municipales”. En ese marco, destacó el Plan de Pavimentación: “superamos las 1.200 cuadras asfaltadas y nuestro compromiso es alcanzar las 1.600 para 2027”.

Y remarcó que “el abandono del gobierno nacional dejó a mitad de camino proyectos estratégicos”, como el Acceso Sudeste y la nueva estación “Héroes de Malvinas”. Sin embargo, enfatizó: “con fondos propios, este año iniciaremos la licitación para terminar la unificación de la traza del Acceso Sudeste”, y anunció que está por comenzar la construcción de la nueva bajada en Ezpeleta de la Autopista Buenos Aires - La Plata, “con decisión política y fondos 100% municipales”.

En materia de espacios públicos y ambiente, sostuvo: “Recuperarlos es, en definitiva, recuperar el derecho de todas y todos a disfrutar de nuestra ciudad” e hizo referencia a la puesta en valor integral de todas las plazas del distrito. Asimismo, destacó la transformación del sistema de recolección de residuos, con más de 70 camiones y 700 contenedores. “Este avance fue posible gracias a la incorporación de herramientas y políticas que antes no existían”. En esa línea, subrayó el Plan Social, Hídrico y Ambiental para la cuenca San Francisco–Las Piedras y el trabajo articulado con el Gobierno Provincial para conseguir los fondos que permitan avanzar con las obras estructurales.

Sobre el contexto social, afirmó: “El gobierno de Milei condena al pueblo argentino al ajuste más brutal de nuestra historia”, y agregó: “Necesitamos que los números cierren, sí, pero con la gente adentro”. En ese marco, enumeró políticas locales como Quilmes SUMA, la Casa de Abrigo Taty Almeida; y la nueva Casa de Abrigo Temporal para Infancias y Adolescencias, actualmente en construcción.

A su vez, en cuanto a la salud pública local, sostuvo: “El derecho a la salud no puede depender de quien puede pagarla”. Mencionó la transformación integral del Hospital Municipal Dr. Eduardo Oller, la apertura de un Centro Comunitario de Salud Mental, junto con la próxima inauguración del nuevo Pabellón de Pediatría en el Hospital Iriarte. Además, habló de los nuevos logros en la materia, con la apertura de la Veterinaria Municipal generada con recursos locales, saldando una deuda histórica con la comunidad; y la incorporación del servicio de telemedicina.

Al turno de hablar de la gestión en deportes, destacó la creación de los nuevos polideportivos y el Natatorio Municipal de Solano, y afirmó que “para el 2027, vamos a construir tres nuevos polideportivos más”, que estarán ubicados en Don Bosco, Ezpeleta y Santo Domingo, donde además habrá una nueva pileta, consolidando una red de siete espacios municipales.

Mieri subrayó las políticas llevadas adelante en educación, como obras de infraestructura en las escuelas del distrito, programas como Quilmes Coopera y la entrega anual de kits de útiles escolares. Asimismo resaltó el compromiso de construir 10 nuevos edificios educativos, 5 ya concretados con fondos propios, 2 más en articulación con Provincia y los restantes, con financiamiento municipal: una nueva Secundaria para el barrio La Matera y los edificios propios para los Jardines Municipales Nº 2 y Nº 7. A su vez, anunció la construcción de un Centro Educativo y Cultural para la Ciencia y la Tecnología en el barrio La Paz.

En el marco de los 50 años de la última dictadura cívico-militar, se refirió a las políticas de memoria que implementa el Municipio y a la defensa de la cultura como expresión de la identidad de nuestro pueblo. Mencionó la puesta en valor del ex Centro Clandestino de detención “Puesto Vasco” como Centro de Memoria y Promoción de Derechos Humanos, la creación del Centro Cultural y Biblioteca en el barrio IAPI, la remodelación que se está llevando a cabo en todos de los Centros Culturales del distrito, y la elaboración de la Carta de Derechos Culturales, un instrumento que protege los bienes y derechos culturales de todos los quilmeños y quilmeñas.

También cuestionó los despidos en empresas como FATE y la local, Sealed Air, y expresó: “El gobierno de Milei está desmantelando la industria nacional”. Añadió que “ese modelo de exclusión no nos representa. No vamos a ser cómplices”. Y en el marco de la asistencia permanente y el trabajo conjunto con empresarios y emprendedores locales, anunció que elevará un proyecto de ordenanza para establecer la gratuidad de las habilitaciones comerciales e industriales durante 2026.

En materia de seguridad, destacó el Plan de Inversión para la Prevención del Delito, que integra más de 1.000 alarmas, 1.500 cámaras, paradas seguras, móviles y modernización del Centro de Emergencias Quilmes y la iluminación LED en todo el distrito. Como hitos históricos de un Estado presente, subrayó la Alcaidía Departamental, la actual construcción de la Comisaría 10ª ,en Don Bosco y la próxima Comisaría 11ª, en La Paz: “Hacía más de treinta años que en Quilmes no se creaba una nueva comisaría; esto significa más vigilancia, más patrullaje y más prevención en los barrios”. Además, señaló que el Plan Integral de Ordenamiento Urbano y Vial dará respuesta a un pedido central de la comunidad: “Más orden, más seguridad, más presencia”.

También hubo un segmento para hablar acerca de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y afirmó: “La condena contra Cristina es la mayor injusticia de nuestra historia reciente. Es una persecución política y judicial sin precedentes”, y sostuvo que seguirán reclamando y exigiendo su libertad. Y al referirse a la unidad del Peronismo, expresó: “Hoy más que nunca, la unidad es nuestra fortaleza. No hay margen para divisiones”. Resaltó la capacidad, el coraje y la lealtad en la conducción de Mayra Mendoza, y agregó que en Quilmes “la salida es con más organización y más gestión”.

Para finalizar, y en el marco de los 360 años de historia del distrito sostuvo: “Siempre pedimos que nos juzguen por los hechos. El mensaje central hoy no es solo cuánto hicimos, sino cómo gestionamos”, y cerró convocando a seguir “transformando este orgullo en resultados. Sigamos trabajando, dando lo mejor cada día, hasta que Quilmes sea la ciudad que nos merecemos”.