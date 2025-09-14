La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este sábado de la 58º edición de los Fogones de Bernal, que se desarrollaron sobre las avenidas Belgrano y Zapiola. Allí recorrió los stands de instituciones locales, dialogó con vecinos y vecinas, y destacó el valor del trabajo comunitario para construir “la ciudad que los quilmeños y las quilmeñas merecen”.

“Compartimos con la comunidad de Bernal la 58º edición de los tradicionales Fogones. Esta celebración histórica es un gran ejemplo de lo que significa actuar como comunidad, vecinos, vecinas e instituciones y, por eso, siempre nos gusta estar presentes. Una linda oportunidad para compartir con nuestro pueblo, agradecerles y poner en valor todo lo que son capaces de hacer por su barrio y por todo Quilmes”, expresó la jefa comunal.

Durante su recorrida, Mendoza también resaltó la necesidad de acompañar en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre a la lista de Fuerza Patria, que postula a Jorge Taiana como primer candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, “para ponerle un freno al ajuste que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei y continuar las mejoras en todo el distrito”. En ese marco, la mandataria pasó a saludar a los dueños y trabajadores de la tradicional heladería Laya, ubicada en la avenida Belgrano 111.

Una fiesta popular con historia

El comandante en jefe de los Bomberos Voluntarios de Bernal, Jorge Froio, subrayó la relevancia de la celebración: “Esto viene de mucho tiempo atrás donde venimos preparando todo y hoy es el momento cúlmine, donde se da todo. El pueblo bernalense ama esto y hace 58 años que se celebran. El Municipio apoyó muchísimo para que esto se pueda lograr, ya desde hace varios años y hoy tenemos esta fiesta”.

En tanto, Mariana Galeano, integrante de los Exploradores Argentinos de Don Bosco-Batallón Nº 6, señaló: “Estamos muy contentos, nos venimos preparando hace más de dos meses y es el evento más importante del año, que nos ayuda a irnos con los chicos de campamento. Venimos muy bien en cuanto a ventas, porque la gente suele venir mucho a nuestro stand”.

Por su parte, Franco Rimoldi, miembro del fogón Nº 5 de la Escuela de la Aurora, destacó: “Es un evento que nos convoca como comunidad y está muy lindo, somos todos padres que nos organizamos con los niños, venimos a cocinar desde temprano, la noche viene bien y vamos a tratar de vender todo. Está muy bueno que se hagan eventos culturales donde se reúna toda la comunidad, a mí me gusta mucho eso, ser parte y que la gente venga a disfrutar con precios súper convenientes y siempre apoyados tanto por la logística de los Bomberos como del Municipio”.

Una celebración para toda la familia

El evento fue organizado por los Bomberos Voluntarios de Bernal y la Comisión de Festejos de los Fogones, con el apoyo de la Municipalidad de Quilmes. La propuesta incluyó puestos gastronómicos, artesanías, juegos y espectáculos artísticos de diferentes géneros, que disfrutaron miles de vecinos en un verdadero encuentro popular.

En esta edición, los Fogones de Bernal se realizaron bajo el lema “Celebrando al Papa Francisco”, en homenaje al Papa argentino Jorge Mario Bergoglio, fallecido el pasado 21 de abril. Como cada año, la celebración contó con todas las medidas de seguridad, higiene y fiscalización para garantizar el correcto desarrollo de la jornada y el cuidado de los espacios públicos.

De esta manera, los Fogones volvieron a consolidarse como una de las fiestas populares más importantes del distrito, reafirmando el espíritu de encuentro, tradición e identidad comunitaria que caracteriza al pueblo bernalense.