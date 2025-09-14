La intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió el sábado la primera Veterinaria Municipal del distrito, ubicada en Illia y Bardi, en Don Bosco. El espacio, inaugurado recientemente, funciona de lunes a sábado, de 8 a 20, y brinda atención gratuita para mascotas de vecinos con domicilio en Quilmes.

“Con esta obra que inauguramos recientemente, cumpliendo con un compromiso de gestión, estamos promoviendo el cuidado integral de la salud en nuestra ciudad y ayudando a muchas familias a afrontar el costo de la atención de sus animales”, expresó la Jefa comunal.

La veterinaria tiene 600 metros cuadrados, con dos salas de espera, cuatro consultorios, tres recepciones diferenciadas y quirófano con salas de pre y post operatorio. Allí se realizan consultas clínicas, vacunación antirrábica y evaluaciones para cirugías de tejidos blandos, por orden de llegada. Desde su apertura ya se atendieron más de 400 animales.

Durante la visita, la Mandataria conversó con los vecinos sobre la importancia de contar con un espacio de calidad para la atención de sus mascotas, al tiempo que destacó el profesionalismo del personal. En el marco de la recorrida, pidió acompañar a la lista de Fuerza Patria que encabeza Jorge Taiana como candidato a diputado nacional, con el objetivo de dar continuidad a este tipo de obras.

También participaron la secretaria de Salud, Natalia Nápoli, y la subsecretaria de Zoonosis y Protección Animal, Pamela Dreher.