Lanús Gobierno volverá a instalar sus postas saludables en diferentes plazas del distrito. Durante el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de septiembre, de 10 a 13 horas, vecinas y vecinos podrán acercarse sin necesidad de turno para acceder a controles médicos gratuitos y recibir atención profesional.
En las jornadas se podrá acceder a:
- Toma de signos vitales, control de peso y talla
- Talleres de alimentación saludable
- Actividad física grupal: caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuito activo a cargo de profesores de educación física
- Charlas informativas sobre el acceso al sistema de salud y programas de acceso a la medicación
- Juegos y actividades lúdicas saludables
- Turnos para nutrición
Los días y horarios para esta semana:
Martes 16 de septiembre
Plaza Leandro N. Alem
Ramón Cabrero 4201, Monte Chingolo
Miércoles 17 de septiembre
Plaza San Martín
Enrique Fernández y Ocampo, Lanús Oeste
Jueves 18 de septiembre
Plaza Arias
Carlos Gardel 1301, Lanús Oeste
Con esta propuesta, Lanús Gobierno reafirma su compromiso de garantizar el acceso a la salud pública, fomentar hábitos de prevención y generar espacios de encuentro comunitario que favorezcan el bienestar integral de las y los lanusenses.