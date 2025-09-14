Lanús Gobierno volverá a instalar sus postas saludables en diferentes plazas del distrito. Durante el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de septiembre, de 10 a 13 horas, vecinas y vecinos podrán acercarse sin necesidad de turno para acceder a controles médicos gratuitos y recibir atención profesional.

En las jornadas se podrá acceder a:

Toma de signos vitales, control de peso y talla

Talleres de alimentación saludable

Actividad física grupal: caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuito activo a cargo de profesores de educación física

Charlas informativas sobre el acceso al sistema de salud y programas de acceso a la medicación

Juegos y actividades lúdicas saludables

Turnos para nutrición

Los días y horarios para esta semana:

Martes 16 de septiembre

Plaza Leandro N. Alem

Ramón Cabrero 4201, Monte Chingolo

Miércoles 17 de septiembre

Plaza San Martín

Enrique Fernández y Ocampo, Lanús Oeste

Jueves 18 de septiembre

Plaza Arias

Carlos Gardel 1301, Lanús Oeste

Con esta propuesta, Lanús Gobierno reafirma su compromiso de garantizar el acceso a la salud pública, fomentar hábitos de prevención y generar espacios de encuentro comunitario que favorezcan el bienestar integral de las y los lanusenses.