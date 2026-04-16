Lanús Gobierno realizará una nueva edición de la Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús” durante este sábado 18 y domingo 19 de abril, de 16 a 20, en el Centro Cultural Leonardo Favio (avenida 25 de Mayo N° 131) y en la plaza San Martín (Santiago Plaul N°1900), ambos en Lanús Oeste.

Durante las jornadas, las vecinas y los vecinos podrán visitar los diferentes stands con artesanías, propuestas gastronómicas y productos de elaboración propia a precios populares. Además, encontrarán puestos de indumentaria, bijouterie y otros artículos confeccionados por las emprendedoras y los emprendedores del distrito.

Esta iniciativa es impulsada por el Municipio para fortalecer la labor productiva de las y los lanusenses que integran el Registro Municipal de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

Este sistema permitió nuclear a personas, unidades productivas individuales y colectivas, emprendimientos, cooperativas, mutuales y diversos proyectos asociativos. Quienes deseen formar parte del mismo, tendrán que completar sus datos personales en: www.lanus.gob.ar/registro-economia-social.