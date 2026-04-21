Lanús Gobierno invita a los vecinos y a las vecinas a participar de la Expo “Sabores De Mi Tierra” durante este viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril, de 12 a 20 en el Centro Cultural Leonardo Favio, ubicado en la avenida 25 de Mayo N° 131, en Lanús Oeste, que reunirá a productores regionales y ofrecerán una amplia variedad de alimentos artesanales y de calidad.

Los vecinos y las vecinas podrán disfrutar en familia de un paseo de compras con elementos como miel, conservas, blends de té, yerba mate, quesos, salamines, embutidos y hierbas medicinales, entre otros.

La entrada será libre y gratuita con el objetivo de que los ciudadanos y las ciudadanas aprovechen la oportunidad para acercarse y descubrir nuevos productos, como así también apoyar la labor de los emprendedores y las emprendedoras presentes.