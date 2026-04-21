Al cumplirse un año del fallecimiento del Papa Francisco, la Diócesis de Quilmes convocó a la comunidad a participar de distintas celebraciones en su memoria este martes 21 de abril.

A nivel local, en la Catedral de Quilmes se celebrarán misas a las 8 y a las 19. En tanto, en la Parroquia Sagrada Familia de Berazategui la celebración será a las 18.

Desde la diócesis destacaron el legado del pontífice argentino y llamaron a renovar el compromiso misionero que marcó su papado, invitando a los fieles a unirse en oración en su memoria.