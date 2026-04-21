Una vecina de la localidad de San Francisco Solano / Almirante Brown denunció públicamente a Mario David González, acusándolo de hostigamiento constante y de intentar irrumpir en su domicilio de forma violenta y degradante. Más allá de la radicación de la denuncia judicial, el acoso persiste.

Los hechos

La víctima, identificada como Nicole, relató que el acoso por parte de su vecino —domiciliado en la calle Primavera al 6100— data de hace años, pero que el temor le había impedido realizar acciones legales hasta el presente mes.

La escalada de violencia alcanzó un punto crítico el pasado 6 de abril, cuando el sujeto intentó ingresar a la vivienda de Nicole durante la madrugada. Tras este episodio, la mujer radicó la denuncia formal en la comisaría correspondiente, lo que derivó en la entrega de un botón antipánico y la instalación de cámaras de seguridad en su hogar.

Fallas en el sistema de seguridad

A pesar de las medidas preventivas, el agresor volvió a presentarse esta madrugada. Según el testimonio de la víctima, las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que González realizaba actos exhibicionistas (masturbación) e intentaba forzar la entrada a la casa nuevamente.

"Llamé al 911 pero no vino nadie. Tengo la denuncia, tengo los videos y el sistema sigue sin responder", expresó Nicole con angustia a través de sus redes sociales.

El pedido de auxilio

La denunciante decidió hacer pública la identidad del agresor (Mario David González, 32 años) ante la inacción policial y el miedo persistente de que la situación pase a mayores.

El caso ha generado una fuerte indignación entre los vecinos que exigen que la justicia actúe de manera inmediata antes de que ocurra una tragedia. Nicole advirtió que, dado el comportamiento del sujeto, ninguna mujer de la zona está segura.