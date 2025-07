Con nuevas variedades y ediciones limitadas, un menú completamente renovado para la temporada, tours cerveceros, After Ski, música en vivo y la celebración de su noveno aniversario, la Cervecería ubicada en el kilómetro 24,7 de Circuito Chico espera a turistas y residentes para disfrutar al máximo de los paisajes del invierno.

Bariloche, julio de 2025.- Bariloche es uno de los puntos preferidos por los turistas para visitar durante el invierno y disfrutar de los paisajes nevados que regala la ciudad. Y como cada año, Cerveza Patagonia se prepara para ofrecer distintas experiencias en todos los sectores de su Cervecería.

En el kilómetro 24,7 de Circuito Chico, con una imponente vista al Lago Moreno, día a día se elaboran diferentes tipos de cerveza. Y para este invierno, los maestros cerveceros crearon nuevas variedades, pensadas para maridar a la perfección con la propuesta gastronómica. Con su espíritu innovador y bajo el concepto de la Octava Canilla, donde ofrece sus ediciones limitadas más disruptivas, estará disponible Barley Wine: una cerveza de notas intensas a malta, caramelo, frutas oscuras, con un amargor moderado que equilibra su dulzor, es perfecta para acompañar con carnes de cordero o cerdo, sabores fuertes como el del Roquefort. Podrá encontrarse durante julio y agosto.

Con una propuesta desarrollada por Pablo Buzzo, reconocido chef Patagónico a cargo de la gastronomía del lugar, este invierno renovaron el menú que varía según el sector de la Cervecería. En el salón principal habrá una gastronomía bien regional, que incluye platos como trucha a la chapa con vegetales grillados, ojo de bife con chimichurri de Merkén y milhojas de papa, tabla Lago Moreno con selección premium de fiambres, quesos y chutney de estación, y para los vegetarianos, el risotto con ragout de hongos y el Hummus, con vegetales encurtidos, Labneh y pan Pita. Mientras que en el Jardín Cervecero habrá platos como la hamburguesa de cordero y queso azul, el sándwich de ojo de bife con chimichurri y tomates asados, sándwich pulled de hongos, rabanitos encurtidos, lactonesa y coleslaw.

Para cerrar el día de esquí, no hay nada mejor que tomar una cerveza con amigos en un ambiente cálido y con buena música. Los martes y jueves, de 18 a 22, Cerveza Patagonia propone un After Ski donde habrá DJ´s locales en el jardín cervecero, conun menú especial y con descuentos. No es necesario reservar.

Para aquellos a los que les interesa conocer más sobre la historia de la cerveza, su proceso de elaboración y recorrer la Cervecería, podrán hacerlo con los Tours Cerveceros. Hay dos modalidades, Maridaje, donde se maridarán variedades de Cerveza Patagonia en un almuerzo o cena de tres pasos, y Cata, con cuatro variedades. Para hacer el tour, hay que reservar en tourcervecero.meitre.com.

Y como cada año, la Cervecería festeja un nuevo aniversario el 24 de julio, en el kilómetro 24.7, un lugar en el que desde hace nueve años se viven nuevas experiencias, y donde la innovación siempre es el centro. Habrá bandas invitadas, música en vivo y muchas sorpresas más. Sólo queda esperar un poco más y dejarse sorprender.

Una vez más, el invierno se vive en Cervecería Patagonia.

Más información en @cervezapatagonia y cervezapatagonia.com.ar