El Estadio Centenario de Quilmes está experimentando una transformación histórica con una inversión de 500 millones de pesos.

Algunas de las mejoras que inaugurarán este sábado 21 incluyen:

*Iluminación LED*: Un nuevo sistema lumínico que mejora la visibilidad y reduce el consumo de energía.

*Nuevos Palcos*: Ampliación y renovación de los espacios VIP para ofrecer una mejor experiencia a los espectadores.

*Pintura Total de las Tribunas*: Un cambio de imagen para darle un aspecto renovado al estadio.

*Resembrado del Campo de Juego*: Mejoras en el césped para garantizar un mejor rendimiento deportivo.

*Torres de Publicidad*: Nuevas estructuras para aumentar la visibilidad de los patrocinadores.

Esta renovación busca mejorar la experiencia de los hinchas y posicionar al Estadio Centenario como uno de los más modernos de Argentina.

Extraoficialmente, este sábado 21c en un duelo frente a Midland, se espera en el Estadio Centenario la presencia del titular de la AFA, “Chiqui” Tapia, entre otros dirigentes y funcionarios.