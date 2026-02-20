Comienzan en marzo, organizados por la UTN Avellaneda, la UNDAV y la empresa Rmb.

En el marco de la Escuela Interuniversitaria de Soldadura que coordinan la UTN Avellaneda, la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y la empresa Rmb, se abre la inscripción a las distintas capacitaciones vinculadas con el dominio del proceso de soldadura con el objetivo de aportar los conocimientos teóricos y prácticos para desempeñarse en la industria metalúrgica, o como emprendimiento laboral independiente.

Entre los cursos disponibles se encuentran:

-Introducción a los procesos de soldadura por arco eléctrico (inicia el 9 de marzo, cuatro clases, los lunes de 18.30 a 21.30 h).

-Soldadura por electrodo revestido (comienza el 10 de marzo, ocho encuentros, los martes de 18.30 a 21.30 h).

-Soldadura por arco con electrodo de tungsteno protegido por gas (inicia el 11 de marzo, ocho encuentros, los miércoles de 18.30 a 21.30 h).

-Soldadura semiautomática MIG/MAG (a partir del 12 de marzo, ocho encuentros, los jueves de 18.30 a 21.30 h).

Se trata de propuestas formativas que permiten abordar en forma integral las características de los diferentes tipos de soldadura, desde los saberes básicos hasta las técnicas de avanzada, y desarrollar habilidades para realizar soldaduras sanas, trabajar con las medidas de seguridad necesarias para la manipulación de equipos y materiales, conocer la puesta a punto de las máquinas e identificar y poder utilizar correctamente los distintos elementos que intervienen en este proceso.