El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, anunció un paro por tiempo indeterminado en rechazo a la aprobación de una ley que, según expresó, pone en riesgo derechos laborales históricos. García sostuvo que la medida es la única respuesta proporcional frente a posibles abusos contra los trabajadores.

"La paz social se pone en peligro"

García enfatizó que no se trata de una advertencia menor, sino de una defensa de los derechos conquistados con décadas de esfuerzo y lucha. "Cuando el poder político avanza sin escuchar, cuando las garantías laborales se debilitan y cuando el equilibrio entre capital y trabajo se rompe, la paz social se pone en peligro", afirmó.

"Los derechos no se recortan"

El Defensor del Pueblo subrayó que los derechos no se negocian hacia atrás y que el pueblo trabajador no puede ser la variable de ajuste. "Defender el trabajo es defender la dignidad humana, y la dignidad no se negocia", concluyó García.

La medida de fuerza busca proteger los derechos laborales y evitar la precarización y el abuso patronal. La sociedad tiene el derecho y la obligación moral de responder con firmeza frente a la injusticia sistemática.