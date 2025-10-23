Daniel García, Defensor del Pueblo de Avellaneda:

“¡¡EL NARCOTRAFICO MATA …..

EL EJECUTIVO DE MILEI TAMBIEN MATA!!”

El Defensor del Pueblo de Avellaneda se refirió respecto a la situación actual del gobierno nacional al afirmar que: “El narcotráfico mata por medios ilegales, este gobierno mata o daña por medios legales e institucionales. Pero las consecuencias son igual de letales:

* Desnutrición,

* Falta de acceso a medicamentos,

* Abandono de personas dependientes,

* Deterioro de la salud mental,

* Pérdida de oportunidades educativas.

Agregó García que: “La similitud profunda está en el impacto humano.

* Ambas situaciones generan sufrimiento, muerte prematura y exclusión,

* Ambas se sostienen sobre estructuras de poder, uno en la ilegalidad, el otro en el Estado,

El Defensor del Pueblo de Avellaneda explicó que: “Cuando el Estado se retira de sus funciones sociales, el narcotráfico y otras redes ocupan esos vacíos, ambas violencias matan. LA VIOLENCIA, NO SIEMPRE USA PISTOLA”.

Agregó Daniel García que: “El narcotráfico mata con sus productos, pero el gobierno de ultra derecha de Milei mata cuando:

* Se recorta en salud,

* Cuando se abandona a los jubilados,

* Cuando se castiga a las maestras,

* Cuando se castiga a los médicos,

* Cuando se da la espalda a los niños que necesitan atención,

* Cuando las obras sociales no cumplen.

Finalmente dijo García que: “Lo que para ellos es eficiencia por déficit, NO ES EFICACIA, ES VIOLENCIA INSTITUCIONAL, ES CONDENAR A… SUFRIR Y MORIR SIN DISPARAR UNA SOLA BALA.

Basta de violar derechos y no aceptar decisiones del Congreso Nacional.

Esto es dictadura de ultra derecha Milei.!!!!