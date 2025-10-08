Compartieron la apertura de la XXI Convención Anual Pro Textil y luego un encuentro con trabajadores y dirigentes de movimientos sociales en la Cooperativa Cristal Avellaneda, ex Cristalux

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recibió al gobernador Axel Kicillof, en el Teatro Roma, donde se llevó a cabo la apertura de la XXI Convención Anual Pro Textil, un espacio de intercambio del sector textil-indumentaria argentino. Los acompañaron sobre el escenario la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y el presidente de la fundación Pro Tejer, Luciano Galfione.

Durante su discurso, Kicillof afirmó: “Las políticas económicas de Javier Milei ponen en crisis el tejido y el aparato productivo: en el caso del sector textil, observamos una contracción del 18% que ha hecho que seis de cada diez máquinas estén paradas”. Y agregó: “Mientras todos los países del mundo trabajan para sostener sus industrias y sus fuentes de empleo, nuestro Presidente elige el camino de la apertura indiscriminada de importaciones”.

Por su parte, Ferraresi sostuvo: "En un contexto tan duro como el que estamos viviendo a nivel nacional, es muy importante este encuentro que fomenta el debate de ideas y la construcción conjunta para la industria. Afortunadamente, en la Provincia contamos con un Gobierno que impulsa el intercambio multisectorial y piensa en el desarrollo de todos los actores económicos”.

Finalmente, Luciano Galfione destacó: "La industria es el motor del desarrollo, por eso necesitamos una política económica a nivel nacional que priorice su transformación y su crecimiento sostenido: defender la cadena de valor textil es defender a la Argentina, el trabajo, la innovación y la tecnología”.

Esta convención se convocó bajo el lema “Argentina a contramano del mundo: el desarrollo se fabrica, el trabajo se defiende”, un evento organizado por la Fundación Pro Tejer que reúne a empresarios, trabajadores, académicos y referentes sectoriales para debatir los desafíos que enfrenta la industria en un contexto de recesión y de pérdida de capacidades productivas.

Estuvieron presentes, entre otros, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; las diputadas nacionales Mónica Litza, Julia Strada y Agustina Propato; los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer; y de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo; y el candidato a diputado nacional dirigentes Hugo Moyano (h).

Recorrida por la Cooperativa Cristal Avellaneda

En este encuentro, se sumaron a Kicillof, Ferraresi y Sierra, el candidato a diputado nacional, Juan Grabois y el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato.

Allí, luego de visitar su planta y ante un marco de trabajadores y trabajadoras, Kicillof destacó: “Mientras todos los países del mundo están tomando medidas para cuidar el empleo y la producción, Javier Milei se propuso rifar el trabajo argentino y la industria nacional”. “Los bonaerenses no queremos un país de rentistas, en donde se exploten los recursos naturales para llevarlos al exterior sin valor agregado mientras la inmensa mayoría sufre la pérdida del empleo y la caída de sus ingresos”, sostuvo. “El pueblo bonaerense no quiere ajustes ni narcocandidatos: quiere salud, educación y trabajo para vivir mejor”.

La Cooperativa Cristal Avellaneda se fundó en 2002 y recuperó las marcas Durax – Cristalux hasta posicionarse como una de las empresas líderes del mercado de vajillas. Actualmente, trabaja en tres turnos para garantizar el mercado interno y exportar a Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y México. Asimismo, con financiamiento del Banco Provincia, avanza con la reconstrucción de un horno para la fabricación de envases de vidrio.

“Desde el primer día estamos construyendo una oposición que sea capaz de ponerle un freno a Milei: estuvimos en la calle acompañando a los trabajadores, las mujeres, los estudiantes, los jubilados y todos los que se manifestaron contra el ajuste”, expresó Ferraresi y añadió: “No podemos quedarnos solo en el pasado, tenemos también que pensar el futuro: para eso, es fundamental continuidad a las políticas públicas que impulsa la provincia de Buenos Aires para acompañar a las cooperativas y cuidar al sector productivo”.

Estuvieron presentes también durante el acto los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Trabajo, Walter Correa; y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el diputado nacional Eduardo Toniolli; y su par Natalia Zaracho; el senador provincial Federico Fagioli; y los secretarios generales de Movimiento Evita, Jorge “Cholo” Ancona; y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Alejandro Gramajo.