Así lo anunció el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi en sus redes sociales. Obras que siguen en marcha y generan más inclusión social.

“Construimos infraestructura deportiva, sanitaria, educativa y cultural para mejorar la vida de nuestra comunidad. Seguimos apostando por una ciudad que tenga crecimiento con inclusión”, explicó Ferraresi.

En la misma sintonía, días atrás Ferraresi compartió en sus redes sociales la carta pos electoral en momentos en que el peronismo bonaerense comienza a disputar el poder de cara a la reorganización partidaria tras la derrota electoral del pasado 26 de octubre. Derrota que lleva a muchos sectores replantearse la conducción.

“Sigamos avanzando derecho al futuro, construyendo nuevas mayorías y convenciendo al pueblo que podemos tener el país que nos merecemos”, dijo en sus redes sociales.

Asimismo, Ferraresi dejó claro que “El peronismo bonaerense ya lo demostró y ahora la tarea es llevar esa esperanza a cada rincón de nuestra Patria”.

“Hay otro camino y es con @Kicillofok”, finalizó el posteo acompañado de la carta que fue compartida por los principales dirigente del Movimiento Derecho al Futuro. Un claro mensaje en tiempos de reorganización.