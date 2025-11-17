El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Berazategui rechazó la derogación del Artículo N° 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, propuesta por el Gobierno Nacional en el proyecto de presupuesto 2026. La medida fue plasmada luego de un pedido de docentes berazateguenses que se desempeñan en Instituciones de Educación Técnico Profesional.

Allí, Salome Pereyra, concejala del Bloque de Fuerza Patria, afirmó: “Desde este bloque nos sumamos al rechazo a las políticas de desfinanciamiento y desguace de las instituciones públicas de ciencia y tecnología, como así también apoyamos y acompañamos las acciones de nuestros compañeros trabajadores, adhiriendo a la lucha de todos los integrantes de los equipos de conducción de Escuelas de Educación Secundaria, Técnica y Agraria; a los Centros de Formación Profesional y Laboral, Centros de Educación Agraria e Institutos Superiores de Formación Técnica; y docentes del distrito. También a la lucha de nuestros compañeros del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina. No claudicaremos nunca ante estos atropellos. No al desfinanciamiento de las Escuelas Técnicas”.

Por su parte, el profesor de Prácticas Profesionalizantes de la Escuela Técnica N° 6 y representante del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA), Daniel Taverna, explicó: “Estamos en contra del proyecto de presupuesto nacional del Presidente, porque significa desfinanciamiento para nuestras escuelas. Es decir, al derogarse el Artículo N° 52 de la Ley, vamos a contar con menos insumos, herramientas, máquinas y demás recursos para las instituciones”.

Asimismo, Taverna recalcó: “Este acompañamiento es muy importante, nos sentimos escuchados por el HCD. Además, en Berazategui contamos con el apoyo del intendente Juan José Mussi, quien en su gestión sí acompaña a la Educación Técnico-Profesional”.

En tanto, el estudiante de la EET N° 4, Eluney Alcaraz, manifestó: “Creemos que la Educación Técnica es muy importante para el desarrollo de nuestro país, por eso la defendemos. Agradecemos al intendente Juan José Mussi, al HCD, a los docentes y estudiantes por garantizar estas acciones. Las Técnicas no se tocan”.