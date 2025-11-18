El gobernador Axel Kicillof cerró el acto de asunción de las nuevas autoridades de la Juventud Universitaria Peronista de la provincia de Buenos Aires desde la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

“Esto no se arregla con un pensamiento que baje de ningún lado, esto se construye pensando, representando democráticamente, participativamente, entre todos y todas”, afirmó Kicillof.

“El peronismo tiene que estar a la altura de las discusiones que se están dando en el mundo para hacer frente a un Gobierno nacional que nos quiere imponer un nuevo estatuto del coloniaje disfrazado de acuerdo de libre comercio”, planteó.