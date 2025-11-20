La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la Provincia de Buenos Aires celebró un fallo considerado ejemplar, emitido por el Tribunal de Trabajo Nº 4 de Escobar, en la causa del delegado municipal Gustavo Ariel Ramírez, despedido por el intendente de Campana, Sebastián Abella.

Tras analizar el caso, la Justicia ordenó la reincorporación inmediata de Ramírez a su puesto habitual y en las mismas condiciones previas al despido. La resolución también establece el pago total de los salarios caídos desde el 31 de julio de 2025 hasta la finalización del proceso judicial, además de una multa de $50.000 por cada día de atraso en caso de que el municipio incumpla la orden.

El secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, destacó que este fallo es “el resultado de la organización, la coherencia y la firmeza de la seccional Campana y del cuerpo de delegados Municipales de esa ciudad, que defendieron siempre la lucha para organizarse gremialmente”. Asimismo, remarcó que el logro también expresa el trabajo de “una conducción provincial que no especula ni abandona a los trabajadores”.

Los trabajadores y trabajadoras municipales de Campana valoraron “la actitud firme, valiente y decidida” de Arévalo, quien “puso el cuerpo, la palabra y la fuerza política de toda la organización para enfrentar la persecución sindical y sostener esta pelea desde el primer día”. También remarcaron que “su presencia constante, el compromiso y la decisión de no retroceder ante la prepotencia patronal fueron claves para alcanzar este resultado”.