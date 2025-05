La marca de cerveza Quilmes, sponsor oficial del Mundial de Clubes FIFA 2025™, lanza una campaña inédita para los hinchas: se une a Mercado Libre y le cede sus espacios publicitarios de la plataforma de ecommerce. Además, Quilmes sortea viajes, camisetas y regala packs de Quilmes Clásica. A través de un micrositio especial alojado en la web de Mercado Libre, los fanáticos mayores de 18 años podrán utilizar espacios publicitarios de la marca para promocionar sus productos y publicar los artículos que estén vendiendo. De esta manera, aumentarán sus posibilidades de concretar ventas y reunir el dinero necesario para cumplir el sueño de apoyar a su equipo en Estados Unidos. Además, quienes compren estos productos, recibirán packs de cerveza Quilmes como premio.

La propuesta de la marca no se limita solo a los espacios en Mercado Libre; también se ceden otros espacios publicitarios tradicionales como comerciales de radio, anuncios en partidos de fútbol y contenido en redes sociales. El desarrollo y la implementación de esta innovadora iniciativa estuvo a cargo de DraftLine, la agencia creativa de Cervecería y Maltería Quilmes.

“Diseñamos esta original iniciativa junto a Mercado Libre, la principal plataforma de ecommerce de Argentina, para descubrir en un solo click miles de historias detrás de un producto: qué sos capaz de vender por el club de tus amores”, expresó Guido “Chapa” Lofiego, director de marca Quilmes. “Como sponsors del torneo, queremos acompañarlos en esta nueva ilusión que representa el Mundial de Clubes FIFA 2025™; desde siempre en Quilmes celebramos la pasión que convierte a los hinchas en locales en cualquier parte del mundo, copando un país, estadios, bares, parrillas o el monoambiente del amigo, y transformando cada rincón en una tribuna”, cerró Lofiego.

“En Argentina, el fútbol no se explica, se siente, y cuando dos marcas que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas se unen, para hacer realidad el sueño de alentar a su club en un Mundial, pasan cosas increíbles. Desde Mercado Ads estamos orgullosos de poner nuestros espacios al servicio de esa pasión, para que los hinchas puedan transformar sus ganas en acción y sus ventas en un pasaje directo a la tribuna. Somos aliados de Quilmes en esta campaña porque refleja lo que más nos mueve: generar impacto real, conectar con la gente y acompañar las historias que se escriben todos los días en esta plataforma”, compartió Lucas Bonardi, director de Mercado Ads Cono Sur.

Por otro lado, hasta el viernes 6 de junio, quienes compren una Quilmes Clásica en puntos de venta adheridos o se registren en la página oficial de la marca (las chances no son acumulativas) podrán participar por premios que acercan aún más el Mundial de Clubes a los consumidores. Entre ellos, se destacan dos viajes con entradas para Boca Juniors vs. Bayern Múnich y River Plate vs. Monterrey, además de camisetas oficiales de ambos equipos argentinos.

Acerca de Cervecería y Maltería Quilmes

Con 134 años de historia en Argentina, Cervecería y Maltería Quilmes se ha consolidado como una de las compañías de bebidas más importantes de la región. Elabora, distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, vinos, sidras, espumantes, energizantes, aguas minerales, jugos e isotónicos, en alianza con empresas líderes como PepsiCo, Nestlé, RedBull y Bodegas Cuvillier. De cara a sus consumidores desarrolló TaDa, la aplicación de envío de bebidas número 1 de Argentina, y de cara a sus clientes, BEES, la plataforma B2B que renueva la experiencia de compra y mejora el negocio de sus puntos de venta en todo el país a través de la inclusión digital. La compañía cuenta con más de 5000 empleados directos y 90.000 colaboradores indirectos en toda la Argentina, además de 10 plantas productivas incluyendo cervecerías y plantas de gaseosas, 1 bodega, 2 malterías, 1 chacra de lúpulo, 1 fábrica de tapas, 7 oficinas regionales de venta y 7 centros de distribución. Además, trabaja con una red de más de 4.000 proveedores PyME y 120 distribuidores abasteciendo 250.000 puntos de venta en todo el país. En 2024 lideró el ranking de ventas del complejo cebada. Desde su creación en 1890, ha construido una trayectoria de compromiso con el desarrollo económico, social y ambiental de la Argentina. Desde 2019 es la primera compañía de consumo masivo en migrar su matriz energética a 100% renovable y en 2022 anunció su camino hacia la carbono neutralidad a 2040, reafirmando su compromiso de largo plazo en el país.

Para más información visite @cerveceriaymalteriaquilmes / cerveceriaymalteriaquilmes.com

Acerca de Mercado Libre

Fundada en 1999, Mercadolibre, Inc (NASDAQ: Meli) es la compañía de tecnología líder en comercio electrónico y servicios financieros de América Latina, con operaciones en 18 países. Ofrece un ecosistema completo de soluciones para individuos y empresas para comprar, vender, anunciar, obtener créditos y seguros, cobrar y enviar dinero, ahorrar y pagar bienes y servicios tanto online como offline. Mercado Libre apunta a facilitar el acceso a los servicios de comercio y financieros en América Latina, un mercado que presenta grandes oportunidades y un alto potencial de crecimiento. Utiliza tecnología de primer nivel para crear soluciones intuitivas adaptadas a la cultura local con el fin de transformar la vida de millones de personas en la región. Más información en http://investor.mercadolibre.com/