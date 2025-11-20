El Municipio de Quilmes te invita a realizar esta encuesta que tiene por objetivo. Esta encuesta es parte de DeclarAcción, una iniciativa de las Comunas de Concepción (Chile), Quilmes (Argentina) y Niterói (Brasil), que busca mostrar cómo la cultura contribuye a construir ciudades más justas, sostenibles y alegres, en una iniciativa de MONDIACULT 2025.

A través de la Secretaría de Educación, Culturas y Deportes de Quilmes, nos gustaría saber ¿Qué lugar ocupa la cultura en tu día a día? Queremos conocer tu experiencia y tu mirada sobre la cultura en tu comunidad. Tu voz es parte del camino para construir ciudades más justas, sostenibles y alegres.

Respondé la encuesta.

https://linktr.ee/DeclarAccion y escanéa el QR en el flyer.

Tu opinión es muy valiosa. Las respuestas que entregues serán parte de un proceso regional y se usarán para publicaciones y materiales que visibilicen experiencias locales, siempre garantizando la confidencialidad y el anonimato de todas las personas participantes.

Responde con tranquilidad: no hay respuestas correctas o incorrectas. Solo queremos conocer tu punto de vista. La duración estimada es de 5 a 7 minutos.

MONDIACULT es la mayor conferencia mundial sobre política cultural. La edición de 2025 reunió a miles de participantes para establecer la agenda global de la cultura en los próximos años. Los debates integradores giraron en torno a 6 temas y 2 áreas de interés, representando retos y oportunidades clave para el futuro de la cultura.

MONDIACULT es también una importante plataforma de promoción. Con la conclusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a la vista, la Conferencia de la UNESCO de 2025 fue un momento decisivo para construir un consenso y un impulso para establecer la cultura como un objetivo “independiente” dentro de la próxima estrategia de desarrollo de las Naciones Unidas.

Los derechos culturales deben estar garantizados para todas y todos, y ser defendidos por todas y todos. Por este motivo, la UNESCO se aseguró de que en MONDIACULT 2025 estuviera presente un amplio abanico de participantes, desde responsables políticos a la sociedad civil, artistas y jóvenes.