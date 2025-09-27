La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este viernes un encuentro con vecinos, vecinas y comerciantes de Ezpeleta, en el Centro de Jubilados y Pensionados (CJYP) “Barrio Ferroviario y Naval”, ubicado en la calle Uriburu 5245, con el objetivo de anunciarles la construcción de una nueva subida y bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata en la mencionada localidad, con mano única hacia Capital Federal, que beneficiará a miles de quilmeños que viajan a diario y contribuirá a reducir sus tiempos de traslado.

“Hace unos años hicimos una reunión con los vecinos y les hablamos de todo lo que se necesitaba, y acá estamos proponiendo nuevos proyectos que tienen que ver con Ezpeleta y todo Quilmes. La posibilidad de la articulación público privada para poder hacer la rotonda del nuevo acceso y la bajada de la autopista va a ser un progreso para todo Quilmes, porque vamos a tener una mejor circulación”, resaltó Mayra, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler.

Y destacó: “Es una obra muy importante que tuvimos que ir de a pasitos desde hace dos años para poder contárselo hoy a ustedes y es una alegría poder transmitirlo en este día. Y quiero que ustedes sean nuestros ojos del seguimiento de la obra. Estamos muy agradecidas de saber que contamos con este acompañamiento, esta ayuda por parte de los vecinos, de seguir confiando en un proyecto de trabajo. Terminó la elección de septiembre y seguimos dando respuestas que es lo que tenemos que hacer todos los días”.

“El freno a Milei hay que ponérselo desde Nación, y la Cámara de Diputados y de Senadores son las que pueden parar las leyes que quiera enviar el Presidente, que son perjudiciales para el pueblo trabajador. Entonces, a la Argentina, desde Quilmes y la Provincia de Buenos Aires, se la defiende votando nuevamente a Fuerza Patria”, afirmó Mayra.

En ese marco, Soler relató: “Esta es una obra estratégica para el distrito porque nos va a permitir tener una conectividad directa hacia la ciudad de Buenos Aires y a La Plata, y es la nueva bajada de la autopista en Ezpeleta, en la intersección avenida Florencio Varela. Les vamos a contar el proyecto y con esto buscamos conformar esta mesa de trabajo que tenemos que continuar y sostener en el desarrollo de la obra”.

Los trabajos, financiado con presupuesto 100% municipal, se realizarán a la altura de la avenida Florencio Varela, que es el kilómetro 26 de dicha autovía. Esto permitirá acortar considerablemente los tiempos de traslado de los quilmeños y de los berazateguenses, como así también potenciará el circuito productivo en el Sur del Conurbano y el desarrollo urbano de la zona. También optimizará la seguridad y dará continuidad al Plan de Mejora y Jerarquización de los Ingresos y Egresos del distrito.

La intervención consta de la ejecución de dos vías colectoras, una en sentido Norte y la otra en Sur, que junto con las rotondas y el paso a bajo nivel de la autopista permitirán dirigir el tránsito tanto al este como al oeste del distrito. Estas colectoras contarán con control total de accesos e incluye obras de desagüe, señalización horizontal y vertical, iluminación y forestación.

También participaron de la actividad el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, y su par de Hacienda; Eva Stoltzing; los subsecretarios de Participación Ciudadana y Relaciones Institucionales, Facundo Rivero, y de Obras, Ramiro Beltrani; el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez; la presidenta del bloque de Unión por la Patria en el HCD Quilmes, Eva Mieri; y la concejala Karina Jara, entre otros.