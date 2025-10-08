El Instituto Neurotraumatológico de Alta Recuperación (INAR), ubicado en Bernal (partido de Quilmes), celebra este mes su 35º aniversario, consolidándose como un pilar fundamental en la rehabilitación neurológica y traumatológica de Argentina y países limítrofes.

Fundado en noviembre de 1990, INAR nació con la visión de ofrecer una rehabilitación de excelencia, priorizando el bienestar integral del paciente: físico, psicológico y social.

Un centro en constante evolución

A lo largo de 35 años, el centro ha mantenido un firme compromiso con la innovación y la expansión. Hoy, INAR se ha transformado en un Centro Integral con una infraestructura de más de 5.000 m², dotada de la tecnología médica más avanzada y gimnasios de vanguardia.

Sus instalaciones brindan:

* Atención Especializada: Tratamientos personalizados para patologías complejas como ACV, lesiones medulares, esclerosis múltiple, politraumatismos y enfermedades reumatológicas.

* Servicios: Modalidades de atención con internación y un robusto programa de Hospital de Día para rehabilitación ambulatoria integral e intensiva.

Excelencia y accesibilidad

Uno de los distintivos del INAR es su enfoque en el confort y la rápida accesibilidad. El centro cuenta con cómodas habitaciones con alta luminosidad y adaptaciones necesarias para el entrenamiento de los pacientes.

Estratégicamente ubicado cerca de la Autopista Buenos Aires - La Plata, su accesibilidad es clave, la cual se complementa con un helipuerto propio que garantiza la atención rápida y efectiva de pacientes que requieren traslado urgente desde cualquier punto del país o la región.

La confianza depositada por las principales obras sociales y organizaciones de salud es un testimonio sólido de la calidad y el compromiso de la institución, que mira hacia el futuro con el objetivo de seguir marcando una diferencia significativa en la vida de sus pacientes.