En sesión especial, la Diputada Nacional de Avellaneda, Mónica Litza, celebró la reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), “Dimos un paso importante, ahora vuelve al Senado donde seguramente se convertirá en Ley”, afirmó.

“No es quitarle las facultades al presidente Milei de dictar decretos de necesidad de urgencia como escuchamos decir en estos días al oficialismo, victimizándose al decir que usan DNU porque están en minoría. estaban en minoría parlamentaria. Señor Presidente eso no es cierto”, señaló Litza en su alocución. “Tuvieron demasiada ayuda en esta Cámara: dadores voluntarios de gobernabilidad no le han faltado para tratar todas las leyes que quisieron. Hubieran mandado leyes en vez de gobernar por DNU y las hubiésemos tratado", y continuó la diputada de Avellaneda

“Cuando asumió Milei lo hizo de espaldas al Congreso con un discurso en las escalinatas que debería haberlo hecho frente a la Asamblea Legislativa. En el minuto uno supimos que quería gobernar sin el Congreso, y como en Argentina sin el Congreso no se puede gobernar, 10 días después mandó el Decreto 70/23 que, contenía 366 artículos, siendo prácticamente un cambio constitucional. Por eso es necesario avanzar en esta reforma", finalizó Litza.