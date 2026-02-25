La justicia federal de San Nicolás declaró inconstitucional la Resolución 267/2024 del gobierno nacional, que impedía incluir tasas municipales en las boletas de pago de servicios públicos. La decisión se dio en el marco de una acción de amparo promovida por la Municipalidad de Pergamino, que argumentó que la medida vulneraba la autonomía municipal.

Detalles del fallo

- La resolución nacional invadía la esfera propia de las municipalidades, desconociendo el reparto de competencias.

- La normativa provincial y municipal regulaban de modo razonable el régimen de percepción de la tasa municipal.

- Los derechos de los consumidores no se veían afectados, ya que podían desagregar los conceptos a pagar.

Reacciones y consecuencias

- La decisión se orienta en el mismo sentido que un fallo del año pasado de la justicia federal de San Martín.

- El Estado nacional aún puede apelar la sentencia, por lo que el conflicto podría escalar a instancias superiores.

- La resolución podría convertirse en un antecedente relevante para otros municipios del país que aplican mecanismos similares de percepción de tasas a través de servicios públicos.

Antecedentes

- En septiembre de 2024, el gobierno nacional había oficializado la resolución que impedía a las provincias y municipios sumar impuestos y tasas a las facturas de servicios de luz y gas.

- En julio de 2025, la Cámara Federal de San Martín había dado lugar a una apelación del municipio de Moreno, que habilitaba la inclusión de la tasa municipal en la facturación de EDENOR.