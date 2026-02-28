El intendente de Berazategui, Carlos Balor, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Fundación Banco Provincia, en el marco de una agenda común orientada al desarrollo de nuevas iniciativas para el distrito. Del encuentro participaron Micaela Ferraro, presidenta de la Fundación; Alejandro Alegretti, vicepresidente; y Victoria Iommi, responsable de los proyectos de la institución.
Durante la reunión se dialogó sobre distintas temáticas de interés compartido y se analizaron nuevos proyectos destinados a fortalecer políticas públicas en Berazategui. En ese sentido, las partes coincidieron en la importancia de seguir articulando acciones que permitan generar más oportunidades y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del distrito.
