La Municipalidad de Berazategui inauguró la Expo Bera Productiva 2025, una propuesta impulsada por el intendente Juan José Mussi con el objetivo de potenciar a los sectores industriales y culturales del distrito. El evento, que se desarrolla en articulación con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se extenderá hasta el domingo 31 de agosto y cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). En este marco, además, se realizó la 9na Ronda Multisectorial de Negocios.

El acto de apertura contó con la presencia de autoridades provinciales del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a cargo de Augusto Costa, como los subsecretarios de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; de Industria y Pymes, Mariela Bembi; y de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo, Ayelén Borda, además del titular del CFI, Ignacio Lamothe.

Durante la ceremonia inaugural, se reprodujo un mensaje de video del Dr. Juan José Mussi: “Nos llena de satisfacción y alegría poder organizar este evento junto a la Provincia de Buenos Aires. Por eso quiero agradecerle muy especialmente al gobernador Axel Kicillof, quien demuestra tener una mirada absolutamente diferente de lo que significa la industria, la producción y el empleo. También quiero agradecer al ministro Augusto Costa, a las autoridades provinciales presentes y a los industriales de Berazategui por participar y demostrar esa confianza en el Municipio, que tanto nos estimula y compromete”.

En el mismo mensaje, el Intendente agregó: “Soy un agradecido permanente de todos aquellos que hicieron posible que en Berazategui tengamos 514 industrias y 8.729 comercios. Y pronto vamos a inaugurar el 14° Parque Industrial en la ciudad: el Parque Industrial Ducilo. Esto me llena de alegría, porque desde hace muchos años aquí apostamos a la industria y al comercio como generadores de empleo”.

Por su parte, Ariel Aguilar indicó: “Para nosotros es muy lindo venir a Berazategui, una ciudad que tenía destino de ‘ciudad dormitorio’, pero hubo una decisión política de alguien como el intendente Juan José Mussi, que dijo ‘esto tiene que ser una ciudad industrial’ y hoy vemos esta realidad. Porque si bien en este distrito hay muchos industriales empujando para adelante, todo esto no podría concretarse sin el respaldo político, brindándoles las herramientas necesarias -desde el Estado- al sector privado. Esto es lo que sucede en Berazategui y también en la provincia de Buenos Aires”.

Con respecto a la Ronda Multisectorial de Negocios, Mariela Bembi destacó: “Es la 18va que realizamos en la Provincia y estamos muy contentos y orgullosos de poder organizarla en Berazategui, junto al Municipio y frente a toda esta gran convocatoria. Esto demuestra la importancia y el valor que le dan en este distrito a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). Y ésta es una herramienta más de todas las impulsadas por el gobernador Axel Kicillof”.

Finalmente, el secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel Parra, resaltó: “Éste es el mayor evento orientado al sector que hemos organizado en nuestro distrito. Quiero agradecerle al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a las industrias que participan y a todo el Gabinete municipal porque éste es un trabajo en conjunto y, como nos pide siempre Juan José (Mussi), debemos trabajar en equipo para construir en comunidad”.

El acto también contó con la presencia del secretario de Cultura y Educación, Federico López, junto a otros integrantes del Gabinete municipal; además del presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) y del Parque Industrial Plátanos (PIP), Daniel Rosato.

La Expo Bera Productiva 2025 se desarrollará a lo largo de tres jornadas, durante el 29, 30 y 31 de agosto, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo y en el Complejo Cultural Municipal La Calle (148 y 18). Además de la 9na Ronda Multisectorial de Negocios -con más de 300 inscriptos-, incluye exhibiciones de industrias Pymes locales, la Feria Sabores Bonaerenses, emprendedores y productores culturales, charlas y artistas en vivo.