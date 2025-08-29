La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler, recorrieron diversos comercios en la renovada avenida Andrés Baranda, en el barrio La Colonia, de Quilmes Oeste, donde conversaron con vecinos y comerciantes.

"Visitamos comercios del barrio La Colonia de Quilmes Oeste y entregamos reconocimientos a la trayectoria comercial a aquellos que han aportado mucho a la vida de nuestra comunidad. También les contamos que Ceci Soler es nuestra secretaria de Obras Públicas, es la que llevó adelante esta obra sobre la avenida y muchas otras. Por eso necesitamos seguir contando con el apoyo de los vecinos en estas elecciones para seguir trabajando. Y Ceci representa el trabajo de Quilmes", remarcó Mayra.

En la ocasión, se entregaron tres reconocimientos a los locales comerciales Óptica Marzari, la fábrica de pastas La Romana y el puesto de diarios Analicia, ubicados sobre Andrés Baranda entre Carlos Pellegrini e Islas Malvinas, con muchos años de trayectoria en la zona.

Durante la visita, la Jefa comunal dialogó con los presentes sobre las diversas obras que se llevaron adelante en Andrés Baranda en el tramo de 16 cuadras, que va desde las avenidas 12 de Octubre y Lamadrid, en la zona oeste del distrito. Las mismas fueron retomadas por la Comuna, ya que las tareas fueron paralizadas por el Gobierno Nacional, en el marco del abandono de la obra pública que impulsa el presidente Javier Milei.

La misma contempló el reacondicionamiento de la obra hidráulica y de las luminarias, la reconstrucción de sumideros, la colocación de rampas en las esquinas y nuevas paradas para el transporte público, además de la ejecución de veredas y el nuevo bulevar.