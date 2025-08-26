El presidente de la Asociación Cultural Mariano Moreno de Bernal, Martín Iglesias, anunció a los medios locales que la entidad dijo hace semanas que convocará a una Asamblea Ordinaria. El objetivo de esta reunión es poner a consideración de los socios el balance de la institución, el cual está siendo certificado por el estudio contable.

Entre numerosos vecinos y socios empieza desde hace un tiempo a preocupar el presente de la entidad, sumado al silencio oficial sobre la situación de la entidad. La Moreno tiene varias deudas sobre sus hombros, sobre todo por numerosos juicios laborales en proceso final, y el futuro incierto de la Plazoleta ubicada en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo del centro bernalense.

Iglesias agradeció el interés y la difusión que los medios El Suburbano, Bernal TV y Bernales le están dando a la situación de la Biblioteca. Además, confirmó que buscará coordinar una entrevista conjunta con los periodistas y solicitó su colaboración para una campaña de difusión, con el fin de comunicar la problemática y la situación actual de la institución.