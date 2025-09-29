"No habrá más obra pública en Quilmes, no habrá más trabajo, no se reactivará el comercio local, no va a llegar más gente a fin de mes. Los dólares de Trump no sirven acá, no vamos a ver ni uno en Solano, Ezpeleta, Bernal o Quilmes, no le sirven a nadie que conocemos. El foco del gobierno está puesto únicamente en garantizar dólares relativamente baratos a los amigos de Caputo, para que se la fuguen otra vez, como lo hicieron con Macri en 2018" expresó el concejal mayrista Ezequiel Arauz.

"Anuncian y festejan un salvataje, la pregunta es a quién están salvando?" reflexionó Arauz. "Lo que hicieron con las retenciones muestra que siempre ganan 3 o 4 vivos, pero que los argentinos de trabajo están absolutamente fuera de las políticas y económicas. Lo único que les va a quedar al final del camino, es la deuda externa que no deja de abultarse".

Respecto de las negociaciones con el gobierno de EEUU, el edil expresó: "Compran un poquito de oxígeno para llegar a las elecciones del 27 de octubre, pero el precio soberano que pagamos todos es demasiado alto. Por eso es necesario que otra vez las urnas indiquen que este modelo de especulación y odio está terminando porque no significa nada positivo para el conjunto de los Argentinos".

por Ezequiel Arauz, concejal de Fuerza Patria Quilmes