Todo hace suponer que el concejal libertario Daniel Rolón recibió una orden de las fuerzas del cielo.

El hecho se produce al momento de la votación en favor del Estacionamiento Medido, cuando fue el único concejal de La Libertad Avanza (LLA) que levantó la mano junto al oficialismo y sus aliados. Hecho contrario al adoptado por los otros cuatro concejales libertarios.

Esta situación lo alejaría aún más del sector que conduce Sebastián Pareja, ya que Rolón viene restando políticamente en lo local. A esto se le suma la foto que tanto revuelo generó en Quilmes, cuando semanas atrás se fotografió con el Secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo, y las Fuerzas del Cielo Quilmes.

Una imagen vale más que mil palabras, dice el populoso refrán.