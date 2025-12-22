Empleados y directivos del PAMI Regional Quilmes contaron que para ir a la fiesta de fin de año debieron desembolsar 30 mil pesos el cubierto, que deberán costearse ellos mismos.

El malestar creciente dentro del organismo, sumado a esto último, hizo que el tema trascienda y llegue a los medios. "Los únicos que van son los que consiguieron letra (categoría), además va el área de jurídicos, sociales, recursos humanos; pero del sector de planta baja no va nadie", dijo una fuente del PAMI.

Cabe mencionar que el actual jefe del PAMI en la región de Quilmes (UGL XXXVII, que incluye Berazategui y Florencio Varela), es Esteban Hoyos Camean, abogado y referente de La Libertad Avanza, quien había asumido en marzo de 2025, reemplazando a Miguel Lezcano.