Con una gran concurrencia de vecinas y vecinos, se llevó adelante en el centro comercial de Ezpeleta, la primera de las cuatro jornadas que componen “Las Noches de Quilmes”, y allí estuvo presente la intendenta interina local, Eva Mieri. La actividad se desarrolló sobre la avenida Centenario, desde Sobral hasta Perú, y en Chile entre San Martín y Centenario, donde los asistentes pudieron realizar compras y regalos navideños con descuentos y rebajas, así como obtener beneficios especiales a usuarios de la tarjeta Somos Quilmes.

“Recorrimos los comercios y acompañamos a quienes todos los días sostienen la actividad comercial local, en una jornada pensada para encontrarnos y disfrutar en comunidad. La noche tuvo un momento muy especial con la visita de Papá Noel, que recorrió las calles del centro saludando, sacándose fotos y compartiendo grandes sonrisas con las niñas y los niños de Ezpeleta, llenando de magia y alegría cada cuadra”, señaló Eva, que recorrió distintos stands y dialogó con las y los vecinos, junto al secretario de Desarrollo Económico y Fiscalización, Julián Bellido.

En este marco, destacó: "También acompañamos el Concurso de Vidrieras y Ambientación Navideña, que reconoce el compromiso, la creatividad y el esfuerzo de los comercios que se suman a embellecer la ciudad e invitan a recorrerla y participar de la votación. ¡Seguimos celebrando! Hasta el martes 23 tenemos propuestas para apoyar la compra local, disfrutar en familia de las actividades culturales y seguir construyendo comunidad como nos enseña nuestra compañera Mayra Mendoza desde hace seis años".

El encuentro contó con una feria gastronómica, shows en vivo, intervenciones artísticas, promociones especiales, sorteos y sorpresas. "Las Noches de Quilmes" continuarán con tres jornadas más, de 16 a 22, con el siguiente cronograma:

-Domingo 21/12: “La Noche de Quilmes”, desde Videla hasta Garibaldi, y desde Hipólito Yrigoyen a Paz.

-Lunes 22/12: “La Noche de Bernal”, en 9 de Julio entre San Martín y Lavalle, en Belgrano entre Castro Barros y Avellaneda.

-Martes 23/12: “La Noche de Solano”, sobre la avenida 844 entre 893 y Donato Álvarez.

Por su parte, los comerciantes ponderaron la importancia del evento. Marcela Cardozo, titular del Cotillón Ezpeleta, aseveró: “Estamos felices porque esta noche nos ayuda a todos a tener más ventas, a atraer más gente a nuestro centro, que se está poniendo cada vez más lindo, y a nuestro negocio”. Mientras que Alex Forguez, de la pizzería Horno de Barrio, expresó: “Este tipo de iniciativa se da porque el Estado está presente, y nos permite impulsarnos y llegar a más vecinos”. En tanto que, Cristian Ortiz, vecino de la zona, expresó: “Hoy estamos acá con mi hijo, y está muy lindo el evento por suerte, es entretenido tanto para los nenes como para nosotros los adultos, y por suerte también es bueno para los comercios en este momento difícil”.

Esta iniciativa es concretada por la Comuna, en conjunto con las Cámaras de Comerciantes de los Quilmes, Bernal, Ezpeleta y San Francisco Solano, y el Paseo Comercial Quilmes, y tiene como objetivo asistir a la recuperación económica del sector, apoyar la actividad comercial y potenciar el consumo y las ventas.

En este marco, habrá promociones especiales para aquellos usuarios de la tarjeta de beneficios Somos Quilmes, que se puede obtener de manera virtual, rápida, sencilla y gratuita a través de QuiBot, en la página web del Municipio de Quilmes o por WhatsApp al 11-4493-4483.

Estuvieron también presentes la directora de Ordenamiento Urbano y Vial, Estefanía Olivera, y su par de Promoción de Desarrollo Local, Ariel Domínguez, entre otros funcionarios.