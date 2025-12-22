Miles de personas disfrutaron de la edición 2025 de “La Noche de Berazategui”, que tuvo importantes descuentos en locales de distintos rubros para las compras navideñas, además de sorteos y promociones. El intendente, Carlos Balor, estuvo presente en la actividad dialogando con comerciantes, vecinos y vecinas.
“Les agradezco a los y las comerciantes por el trabajo y el compromiso. Y a los vecinos y vecinas, gracias por estar siempre. ‘La Noche de Berazategui’ comenzó con el Dr. Juan José Mussi y el Centro Comercial e Industrial. Quiero decirles que vamos a seguir con el legado de Mussi: vamos a continuar apoyando al comercio local. Berazategui, siempre; Juan José Mussi siempre”, resaltó Balor.
En la misma línea, el titular del Centro Comercial e Industrial de Berazategui, Alberto Bloise, sostuvo: “Estamos muy contentos por la concurrencia. Cuando comenzamos con esto, recibimos el apoyo incondicional de Juan José Mussi, y hoy lo seguimos teniendo con el intendente Carlos Balor. Gracias a todos los y las que se sumaron, hoy es un día de fiesta y esta es una forma de retribuir a los y las berazateguenses todo lo que nos brindan durante el año”.
Una de las vecinas que asistió al evento, Noelia Correa, afirmó: “Todos los años vengo porque es una iniciativa muy linda que fomenta el comercio. Además, los vecinos y vecinas nos divertimos en familia, y aprovechamos grandes descuentos”.
Esta actividad formó parte de la “La Noche de las Localidades”, impulsada por la Municipalidad de Berazategui -a través de la Secretaría de Trabajo-, que también incluyó jornadas en Barrio Marítimo y en las localidades de Hudson, Sourigues y Villa España -esta última se desarrollará este lunes 22/12, de 18.00 a 00.00, en calles 150 entre 27 y 29; y 29 e/ 147 y 150-. En cada una de ellas, los locales adheridos ofrecieron descuentos especiales y distintas promociones. Asimismo, hubo sorteos, shows en vivo, artistas itinerantes y propuestas recreativas.
"La Noche de Berazategui" fue un éxito multitudinario que impulsó el consumo local
Miles de personas disfrutaron de la edición 2025 de “La Noche de Berazategui”, que tuvo importantes descuentos en locales de distintos rubros para las compras navideñas, además de sorteos y promociones. El intendente, Carlos Balor, estuvo presente en la actividad dialogando con comerciantes, vecinos y vecinas.