Miles de personas disfrutaron de la edición 2025 de “La Noche de Berazategui”, que tuvo importantes descuentos en locales de distintos rubros para las compras navideñas, además de sorteos y promociones. El intendente, Carlos Balor, estuvo presente en la actividad dialogando con comerciantes, vecinos y vecinas.



“Les agradezco a los y las comerciantes por el trabajo y el compromiso. Y a los vecinos y vecinas, gracias por estar siempre. ‘La Noche de Berazategui’ comenzó con el Dr. Juan José Mussi y el Centro Comercial e Industrial. Quiero decirles que vamos a seguir con el legado de Mussi: vamos a continuar apoyando al comercio local. Berazategui, siempre; Juan José Mussi siempre”, resaltó Balor.

En la misma línea, el titular del Centro Comercial e Industrial de Berazategui, Alberto Bloise, sostuvo: “Estamos muy contentos por la concurrencia. Cuando comenzamos con esto, recibimos el apoyo incondicional de Juan José Mussi, y hoy lo seguimos teniendo con el intendente Carlos Balor. Gracias a todos los y las que se sumaron, hoy es un día de fiesta y esta es una forma de retribuir a los y las berazateguenses todo lo que nos brindan durante el año”.

Una de las vecinas que asistió al evento, Noelia Correa, afirmó: “Todos los años vengo porque es una iniciativa muy linda que fomenta el comercio. Además, los vecinos y vecinas nos divertimos en familia, y aprovechamos grandes descuentos”.

Esta actividad formó parte de la “La Noche de las Localidades”, impulsada por la Municipalidad de Berazategui -a través de la Secretaría de Trabajo-, que también incluyó jornadas en Barrio Marítimo y en las localidades de Hudson, Sourigues y Villa España -esta última se desarrollará este lunes 22/12, de 18.00 a 00.00, en calles 150 entre 27 y 29; y 29 e/ 147 y 150-. En cada una de ellas, los locales adheridos ofrecieron descuentos especiales y distintas promociones. Asimismo, hubo sorteos, shows en vivo, artistas itinerantes y propuestas recreativas.