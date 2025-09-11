La Plaza Julia Copello de Tiscornia (Av. 14 y 132) fue escenario de una nueva edición de la Feria Agroecológica municipal. Como cada miércoles -de 8.00 a 13.00-, vecinos y vecinas pudieron adquirir frutas y verduras frescas de estación, cultivadas sin agroquímicos, fertilizantes, herbicidas ni pesticidas químicos. Conecta de manera directa a productores locales con la comunidad, garantizando alimentos saludables y a precios accesibles.

Además de frutas y verduras frescas, hubo cosméticos orgánicos elaborados a base de materias primas de origen natural, hierbas medicinales, conservas y mermeladas caseras.

La Feria Agroecológica es una propuesta impulsada por la Municipalidad de Berazategui -en el marco de la gestión del intendente Juan José Mussi-, junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), integrada por productores locales comprometidos con la sustentabilidad y el cuidado del ambiente.